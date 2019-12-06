台商境外資金透過專法匯回綁手綁腳，金額不如預期。國泰金控總經理李長庚6日點出二大關鍵：一、單行道不可能成就金融中心，金融中心就是要讓錢可以雙向、來來去去，只要確定資金是乾淨的、非資恐洗錢的，這樣不只台商，各國資金都會來。二、台灣商品不夠多，要大幅開放，「鈔票是講究要有收益的」，若錢來了沒地方放就算有稅的誘因也枉然。

李長庚指出，台商資金回流議題發燒，一個是因為中美貿易戰因素想轉移陣地的，一個是財政部推的境外資金匯回專法，客戶詢問度確實很高，但真正匯回的不多，目前金額不大，主要是台商要考慮的除了稅的誘因之外，還要考慮錢回來後要放哪，因為金額很大，總不能全部放活存。

「境外資金匯回專法」雖然可以享受第一年8％、第二年10％的優惠稅率，較現行稅法規定海外所得適用的稅率20％及大陸地區來源所得適用的稅率最高40％都要低，但要綁五年在專戶裡，且不得反悔。

李長庚直言，若政府有雄心壯志要讓台灣變金融中心，錢就一定不能是單行道，「單行道不可能成就金融中心。」錢是自由流動的，台商的錢進來為何不能出去？金融中心就是要讓錢來來去去，有人存、有人貸款、有人增加、有人提走，一定要雙向的。

李長庚指出，台灣過去幾十年來錢一直外流，現在雖然有租稅誘因卻讓錢只能單向流入，而錢流進來又沒有夠多的商品可投資五年，那台商會算，假設錢放香港有5％收益、五年下來就超過20％了，還不用申請、開專戶、被綁住，就總收益思考下來，移回台灣不見得划算。但事實上，台資銀行在海外都有布局，錢只要進到台灣銀行體系內，主管機關都看得到，不管錢流到星、港、大陸都可看到。「鈔票是追求收益的，只要確定資金來源乾淨，不是資恐、洗錢來的，為何不能讓錢進出？」

(工商 )