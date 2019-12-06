國際舉重總會(IWF)官網在6日公布選手藥檢不利名單，結果名單當中出現台灣無限量級好手陳士杰的名字，等同判處陳士杰暫時禁賽，IWF將於3個月內召開公聽會，給陳士杰自我答辯的機會，中華奧會則低調表示，暫時不評論這次風波。

屏東排灣族原住民出身的陳士杰，生涯在亞洲舉重錦標賽拿下2金2銀，更在2014年仁川亞運一舉摘銅，2017年台北世大運拿下銀牌，堪稱台灣在舉重無限量級的最好選手，沒想到如今卻涉入使用禁藥疑雲，一切仍待後續調查結果。

IWF在新聞稿中表示，在陳士杰的藥檢樣本當中發現違禁物質(跟之前違反禁藥規定的林子琦、許淑淨兩名女將相同)，認為他有潛在違反禁藥管制規定的可能性，所以將他處以暫時禁賽，如果後續調查並無違規事實，IWF將另行公告。

中華奧會也發布新聞稿表示，基於世界運動禁藥管制規範(WADA Code)，選手違規案件在尚未定案之前，非相關人員與協會、單位都不應該對本案進一步評論，也就是將等3個月內召開公聽會後，確認陳士杰是否使用禁藥才做評論。

(中時 )