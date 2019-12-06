戶外傢俱大廠基勝-KY（8427）6日法說，基勝-KY總經理劉怡孝指出，第四季進入越南廠新出貨季度，由於越南廠以高毛利的藤編產品為主，在出貨放大下，第四季毛利率將較上季大幅回升2～3個百分點，明年度可望由虧轉盈。

基勝-KY受惠毛利穩住，股價在6日挺進1.32％、收盤來到38.5元作收，法人對明年越南廠全線投產相當有信心。

受到中美貿易戰影響，基勝-KY上海廠在減少低毛利接單情況下，前三季營收較去年同期減少約二成，第四季起進入新的出貨季度，包括上海廠、越南廠均有新接單挹注，劉怡孝指出，上海廠目前不以營收成長為目標，將逐步減少低毛利產品接單，且將部份高毛利產品轉往越南廠生產，雖上海廠營收下滑，但仍維持一定獲利表現。

劉怡孝說，越南廠方面，目前可達95％製程能力，產品則以精緻化、客製化的藤編家具為主，目前產能利用率達70％，2019年季度營收達4,000萬美元，將可損益兩平，第四季起的2020年新季度營收則有望達6,000萬美元，屆時將邁向獲利。

(工商 )