全台最大韓式餐飲集團豆府餐飲集團人氣品牌「涓豆腐」韓式料理餐廳，12/7正式搶進有絕美山城之稱的苗栗，進駐苗栗最大商場尚順購物中心開設第19家連鎖門市，為歡慶開幕門市並推出二波優惠活動，全力衝刺歲末聚餐商機。

涓豆腐苗栗店從12/7開幕首三日推出「328元料理下殺99元」活動，活動期間只要點組合餐，即可用99元加購328元料理一份，不管是綜合海鮮煎餅、醬燒青蔥豬梅花、石燒梅花豬拌飯或者是田園醬燒飛虎魚通通只要99元。

第二波則是於12/10加碼推出「滿千送千」超有感回饋優惠，2020/1/23前只要到門市用餐，消費滿1,000元即贈1000料理兌換券乙份，料理兌換券內含了大人小孩都喜歡的韓式炸雞、韓迷必點海鮮辣炒年糕、以及最道地的韓式起司烘蛋捲。

豆府餐飲集團董事長吳柏勳表示，豆府餐飲集團一直持續以穩健步伐積極展店，尚順購物中心位於頭份人潮匯集地，交通網絡便捷，鄰近亦有尚順君樂飯店及尚順育樂天地，屬於休閒娛樂與購物美食的綜合型商圈，集客力不容小覷，為此涓豆腐決定進駐設點，期待讓當地消費者享受美味道地的韓食魅力。

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