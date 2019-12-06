位於明德水庫風景區內的永春宮吊橋，因年久失修橋體鏽蝕斑駁，被居民認定是危橋，盼望縣府協助爭取經費拆除重建。（江村貴提供／巫靜婷苗栗傳真）

位於明德水庫風景區內的永春宮吊橋，因年久失修橋體鏽蝕斑駁，被居民認定是危橋，盼望縣府協助爭取經費拆除重建。（江村貴提供／巫靜婷苗栗傳真）

日前南方澳大橋斷裂震驚各界，苗栗縣議員江村貴、徐功凡6日質詢時，不約而同提及縣內橋梁維護管理問題，江村貴提到頭屋鄉永春宮吊橋，自1961年間建置至今，橋體嚴重鏽蝕，隨時有坍塌危險，希望縣府爭取經費，協助居民拆除重建，文觀局則允諾將會同結構技師先進行橋梁體檢。

永春宮吊橋使用逾50年，當年居民為方便通行，由家戶各出資300到1000元建置，纜線則由中油公司免費施作，雖曾經修繕，但近日卻被顧問公司認定是危橋，江村貴指出，吊橋多處鏽蝕危機重重，適逢假日遊客行經頻繁，附近居民就盼縣府能協助拆除重建。

文觀局長林彥甫表示，針對縣管吊橋，縣府每年都有編列預算進行日常性巡檢，損壞部分做耐震補強，雖永春宮吊橋為民間集資所建，為永春宮所有，但因吊橋鄰近風景區且具公眾通行之功能，近期將會同結構技師進行橋梁體檢，先要求永春宮標示限載人數標誌，後續再邀集宮方、鄉親及議員研擬計畫，爭取中央補助重建。

南庄知名地標「康濟吊橋」去年維修時，驚見設計疏失，緊急封閉維修1年多，連帶影響觀光人潮，位於附近的十三間老街，人潮更是稀稀落落，商家紛紛抱怨生意掉了3至5成，縣議員徐功凡關心吊橋維修進度，文觀局回應，該吊橋主管單位為參山處，據了解，維修工程已竣工，12月10日將進場驗收，有望在農曆前開放通行。

(中時 )