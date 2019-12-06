許多網友都會分享自己拜月老後神奇脫單的經驗，一名女大生就分享自己拜完月老後，竟然不小心在大庭廣眾下脫下自己暗戀超過一學期的男神穿的褲子兩人也因此交往，過程相當離奇曲折，引起網友熱議。

原PO在《Dcard》分享自己拜月老脫單的經驗，她表示，大二時候選了外系的課，看到一名帥哥但當時只覺得，「這種天菜等級的人跟自己一輩子也不會有交集吧」。因為老師要求分組討論，她鼓起勇氣坐到天菜旁邊，後來每堂課兩人都剛好坐在一起，一個月後對方才開口講了第一句話兩人才有了聊天。就這樣過了一學期後兩人仍沒有發展，直到朋友邀原PO去拜月老，沒想到奇蹟發生了⋯

原PO表示，拜完月老後不久，在測體適能的那週體育課，自己跑操場時剛好跑在他後面，突然意外發生了！原PO說，「不知道怎樣我就摔倒了（我到現在還是覺得莫名奇妙，到底是怎麼摔的！）然後，我摔倒的瞬間竟然把他的褲子拉下來...當時意外發生的太突然，原PO自己也嚇到忍不住大呼Oh my Gosh這是什麼世界啦！！

事後因為原PO膝蓋破皮了，被脫褲子的天菜也很紳士的陪她去保健室，在路上原PO一直跟天菜道歉。不過對方卻是完全不鳥原PO，就靜靜的走路...突然天菜說話了，他說「不然你對我負責啊，褲子都脫了」過沒多久兩人就這樣在一起了，原PO表示「到現在我還是覺得摔倒把他褲子脫下來這件事太神奇了。一定是月老在後面偷偷推我。要把我們送作堆」

(中時電子報)