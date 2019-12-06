新北大都會公園北側的微風運河日前完成改善工程，圖為新設置的階梯看台。（新北市水利局提供／吳亮賢新北傳真）

新北大都會公園北側的微風運河日前完成改善工程，圖為新設3M寬人行、自行車道。（新北市水利局提供／吳亮賢新北傳真）

位於新北大都會公園北側的微風運河，2017年時曾作為世大運長泳競賽場，更是每年鐵人三項及新北龍舟賽主賽場地，但因多年使用，環境逐漸老舊，新北市府爭取前瞻經費後進行改善，日前已全數完工，打造更安全的水域休閒環境。

微風運河全長1200公尺、寬140公尺，除可舉辦國際級划船比賽與輕艇靜水競速，亦提供選手與學生練習，另外部分靜止水域，也開放給民眾玩滑水、風浪板、獨木舟等水上活動。

但在長年高頻率使用下，微風運河場地設施出現損壞，為維持安全且便利的水域環境，新北市府去年度向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」，針對水上運動比賽及大型活動所需進行改善。

水利局指出，工程分二期施工，第一期改善全區水域護岸設施，將既有老舊木樁護岸改為砌石護岸，並種植水生植物穩固邊坡，第二期改善周邊運動休閒環境，除整建成蘆橋下水域運動環境外，也拓寬運河卸船坡道，設置階梯看台，並更新全區照明及電力管線。

水利局表示，微風運河為台灣代表性之水上活動基地，市府積極爭取經費改善相關設施，在提供選手訓練、學生體育活動及民眾使用的同時，也同步藉由公園化的環境改善，提供更為舒適的休憩散步空間予新北市民，讓市民朋友來此體驗水上活動，也能享受微風吹拂的舒適感。

(中時 )