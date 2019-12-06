世界上最封閉的國家之一北韓計畫在明年推出醫療觀光，向外國遊客提供包括白內障手術、牙種植和腫瘤切除在內的治療。

路透引述北韓官媒《勞動新聞》今天的報導指出，該國近成立的「治療旅遊交流公司」旨在配合「需求不斷增長，符合國際趨勢的旅遊業，包括醫療保健」 。

私人旅遊是北韓不受因其核和飛彈計畫制裁限制的少數領域之一。分析人士稱，今年有多達35萬大陸遊客訪問北韓，從中獲取的淨收入或高達1.75億美元（2.37億新元）。

首爾大學研究北韓的教授楊武進（Yang Moo-jin）將北韓醫療旅遊運動描述為該國旨在展示進步的宣傳，並補充說它可以吸引一些大陸遊客。他說：「北韓主要提供天然的旅遊景點，他們似乎相信如果結合中國人喜歡的東方醫學元素就能賺錢。」

據報導，南韓政府附屬健康機構最近的一份報告稱，北韓目前正努力提升基本醫療服務。

這個國營企業將在該國溫泉附近運營醫療診所。報導稱，其礦泉水可以幫助治療神經痛，關節炎以及心臟和皮膚疾病。

(中時 )