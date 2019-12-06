為響應觀光局秋冬國旅獎勵方案並搶攻冬季住房商機，台南老爺行旅即日起搭配秋冬補助，推出1月限定「暖暖包～秋冬補助加碼延長」優惠住房專案，除延續原秋冬進補專案每人每晚不用千元之優惠價格，住宿期間再加碼「爺牌暖暖包」三大暖心好禮，以「小確幸」訴求，全力衝刺刺住房業績。

交通部觀光局日前宣布自9月底推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」廣受熱烈迴響，活動加碼將延長至1月底，夜市券亦同步展延贈送。鑑於連續幾波冷氣團來襲，台南老爺行旅強調，到台南除了避冬，老爺行旅更貼心準備「爺牌暖暖包」提供旅人由內而外的保暖妙方；包含素有禦寒聖品的「黑糖薑母茶」，由台糖天然甘蔗提煉的黑糖蜜與老薑萃取原汁精煉製成。其次結合台南遠近馳名的庶民點心代表「同記安平豆花」，不必開車奔波，走到隔壁購物中心，即可免費品嚐驅寒傳統美味。

此外台南老爺行旅更貼心規劃「蓋蓋棉布袋」暖身運動，結合由飯店舉辦、近期得到台南設計獎及Taiwan Design Best 100的體感溫度主題展《臺南踩印-老城文化隨步印記》，近兩百顆獨具標誌性的圖像印章，讓旅客「蓋」製專屬自己的獨一無二旅行回憶。

台南老爺行旅「暖暖包～秋冬補助加碼延長」專案，適用期間自2020年1月1日至1月31日，除周六及農曆春節期間（1/24～1/29）恕不適用外，周日至周五入住皆享有政府秋冬補助千元優惠，專案價格雙人房2,999元起、四人房4,999元起，搭配補助後每人每晚入住不用千元。

(工商 )