全球第四大壓縮機製造廠瑞智（4532）第四季進入外銷北美旺季，11月兩岸合併銷售及營收雖無法與去年同期盛況相比，但比10月成長27％以上。瑞智表示，瑞智因應中美貿易戰，銷美國空調壓縮機改由台灣觀音廠出貨，今年銷售台數上看1,800萬台，是歷年次高。

瑞智主管表示，去年中爆發中美貿易戰，大陸產製空調及壓縮機銷往美國都需要加徵關稅25％，瑞智去年雖決定在觀音廠增設1條年產2百萬台生產線，但直到今年中才完工，今年外銷美國百萬台空調壓縮機改從台灣出貨。

瑞智11月壓縮機銷售台數151.79萬台，月成長31.8％，但年減2.4％，11月合併營收15.54億元，較上月成長27.7％，年減12.37％。前11月累積銷售台數1,628.32萬台，年減4.3％；前11月合併營收182.34億元，年減9.56％。

瑞智主管表示，瑞智今年初訂定全年銷售目標為1,950萬台再度改寫歷史新高，但從前11月銷售台數來看，確定無法達陣，還好第四季適逢外銷美國外銷，目前推估全年出貨可達1,800萬台之譜。

(工商 )