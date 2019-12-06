金曲歌后秀蘭瑪雅睽違2年推出新專輯《繡一蕊花》，今年逢出道20週年，自認最大轉變「超爛台語終於進步了」，從過去土法煉鋼用拼音練唱，花許多功夫鑽研，「要能傳遞情感，唱到心坎裡，字句都有放感情，大家聽兩句就能被打動」，距離16年前奪下金曲獎，她期許新作品「能再奪下第二座」。

回首新人時期，秀蘭瑪雅當時收入拮据，無法租房，要錄音或工作得從新竹搭客運北上，來回通勤要花6小時，為了養活自己，曾在加油站打零工，最大收入是靠歌唱比賽獎金撐下去，最慘經歷是月收入僅1500元，她說「規定自己一天吃一片吐司，每口在嘴裡咬很多下才吞，比較有飽足感，能省錢也能減肥。」

出道20年，金曲歌后秀蘭瑪雅自認最大轉變「超爛台語終於進步了」。（米樂士娛樂提供）

金曲歌后秀蘭瑪雅推出新專輯《繡一蕊花》。（米樂士娛樂提供）

但熬過低潮的她，隔年便以新人之姿，一連入圍金曲獎方言女演唱、最佳新人兩項大獎肯定，再搭上三立八點檔《阿扁與阿珍》演唱片頭曲〈雨夜花〉、《台灣阿誠》主題曲〈黃昏的故鄉〉爆紅成為家喻戶曉，邀約演出也暴增，打拼至今順利在台北買房定居。

首波主打新歌〈繡娘〉有別傳統台語歌用詞通俗，以文言文呈現，她坦言看到當下「一頭霧水，幾乎變得不識字」，向老師請教含義、發音，花了一個月消化辭意後才錄製，歌曲講述被愛情詛咒的女人，一生註定永遠繡不出「囍」字，她自嘲「現實生活的愛情也曾坎坎坷坷，但真的沒有這首歌苦慘」。MV中她嘗試冷豔妝，除了棚內拍攝，更特地赴雪地取景。

(中時 )