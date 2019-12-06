現年77歲的美國前副總統拜登，在參選爆炸的民主黨總統初選，雖然位於領先集團，但馬不停蹄在各州造勢。不過，拜登4日在初選第一站愛荷華州與選民面對面活動中，卻和一位84歲退休老農擦槍走火。對方質疑拜登，把兒子韓特送到烏克蘭，以和能源公司合作，又說拜登當總統年紀太老。拜登火冒三丈，譙對方「臭騙子」「來做伏地挺身啊」，驚呆眾人。

WATCH: A tense exchange with a voter at ⁦@JoeBiden⁩’s event in New Hampton, IA this morning, where a voter started out by telling Biden he had two problems with him: he was too old, and his son’s work in Ukraine pic.twitter.com/ok7m0ShFPd — Molly Nagle (@MollyNagle3) December 5, 2019

當天拜登在愛州新漢普頓與選民近距離接觸，拒絕透露姓名的老農拿起麥克風，質疑他在擔任歐巴馬總統副手期間，把兒子送往烏克蘭的業務安排，「你是要為總統找門道，還是你要像他（川普）那樣，賣門道給（烏克蘭）總統？」

拜登馬上回嗆，「你這該死的騙子！這不是事實，」他在次否認韓特在烏國涉入貪腐，並要老農「把話講清楚。」面對對方質疑他太老，拜登也兵來將擋，「我可沒有久坐不動，你想測試我身體狀況嗎，我們來做伏地挺身，來賽跑啊，你想做啥都好。來測個智商如何？」他說完一大串，台下爆出熱烈掌聲。

現場有人聽到拜登曾跟老農嗆聲，「你聽著，死胖子」（Look, fat），但拜登陣營之後回應，他是告訴對方「你聽著，事實是」（Look, fact）。不過拜登大爆氣，共和黨馬上見縫插針，批評他「不知該如何對待選民。」

(中時 )