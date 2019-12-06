台中市欣中天然氣公司會6日舉行「財團法人榮民榮眷基金會」，大學以上榮民子女就學補助暨獎學金頒贈典禮，由國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬主持、李副主任委員，及欣中天然氣公司林董事長共同與會，來自全國各地100位學生代表出席受獎。

馮世寬主任委員表示，基金會首次到中部地區舉辦榮民子女就學補助暨獎學金頒贈典禮，鼓勵學生勇敢築夢。馮世寬，榮民長輩在年邁體衰時，仍把身邊僅有的積蓄用來幫助榮民子女讀書受教育，雖提供的補助金額有限，傳達的心意卻是無限。

「財團法人榮民榮眷基金會」20年來幫助榮民眷達13萬餘人次，發放各種補助、救助金超過13億元的成效，以及近兩年來，在李副主委指導下，積極提升服務品質，擴大扶助層面所顯現的績效，特別表達肯定之意。

榮民榮眷基金會同時表示，由於近兩年來經營績效大幅提升，為照顧更多就學清寒榮民子女，決定調增清寒榮民子女就學補助及獎學金，並自今(108)年4月起，將就學補助由原來每學期補助2500元，調整為公立學校8000元、私立學校10000元，每年嘉惠榮民子女達6000餘人次，有效減輕榮民、眷家庭負擔。

另外，自今年9月開始，將大學獎學金調為12000元，同時修定作業規定為「可同時申領獎學金及就學補助」，以達實質鼓勵努力向學、品學兼優榮民子女之目的。

基金會指出，108學年清寒榮民子女就學補助暨獎學金總計發放3300餘人次，金額近3400萬元，會中特別感謝徐增壽文教基金會，該基金會王紹堉董事長出身榮民，懷抱感恩回報的精神，除了逐年捐款贊助清寒榮民子女獎學金外，同時贊助「菁英圓夢」計畫，幫助更多榮民子弟到海外圓夢。

(中時 )