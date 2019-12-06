國民黨正、副總統參選人韓國瑜、張善政6日參訪竹科旺宏電子，張善政並提出半導體政策宣言，他強調，未來是數位科的時代，而我國有非常好的半導體實力，將來所有智慧科技的應用與研發都要從半導為基礎來發展，同時站在專業的角度，放寬人才進出與投資環境。

張善政說，我國的半導體產業雖然已是全球領先國家，但未來是數位科技時代，因此在我們的經濟政策中有一塊是半導體政策宣言，我們已經體驗智慧科技時代要強調多元化應用，這應用是各行各業的事情，包括醫療、製造或半導體，我們希望國內的各項應用能以半導體為基礎去開發。

而應用開發出來的很多核心，我們期待透過IC設計與半導體製造，把它從軟體變成硬體變成晶片，包括我們已經看到在自駕車上面已經有很多晶片，期待將來自駕車技術或醫療的基因檢測技術等領域，這都是半導體未來要扮演的角色，我們鼓勵多元化應用。

而在人才方面，過去只要好的學校學生，一畢業就被業界吸收了，我們的半導體人才供應是不虞匱乏的，但我們希望台灣變成全球半導體人才輸出的中樞，包括國際上的研發中心人才能到台灣，因為台灣有完整的供應鍊，也要放寬人才進來的法規，包括白領與中高階人才、好的主管人才進來台灣。

另還有主權基金要到國外去投資好的半導體標的，併購、掌握供應鍊，並讓好的人才能夠進到優質的科技業者的公司去做研發工作，因此未來對於研發投資的認定標準要更重視專業。

(中時 )