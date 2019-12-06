百年歷史的雲林縣「北港集雅軒北管曲館」致力古物保存，館內蒐藏的弔殤旗去年由雲林縣政府公告為一般古物，是台灣第1件陣頭登錄的弔殤古物，將於7日在宜蘭國立傳統藝術中心「台灣北管藝術大展」展出，記錄早年台灣的弔殤文化。

雲林縣北港鎮北管集雅軒創立於清咸豐3年，目前已公告為雲林縣定古蹟，館內保存西秦王爺神像等諸多珍貴文物，近日獲國立傳統藝術中心邀請，提供20餘件文物參加「台灣北管藝術大展」。

集雅軒副理事長吳登興表示，弔殤旗為日據時期北港鎮蓬萊閣酒家負責人阮火權所捐贈，館內先賢去世時曲館為表達敬重，會將弔殤旗懸掛於靈堂中，旗面為黑底與白色蓮花，顯示其莊重肅穆，早期各姓氏宗親會，郊行舖戶，文武館都有弔殤旗。

吳登興指出，此次集雅軒參展文物除了弔殤旗，還有殤幡旗、百年軟身神像、繡製菜刀大旗、大神偶祖師爺、各種文物製作契約書等，每件都是珍貴的曲館文物，為了確保文物安全，保險總金額達130餘萬元。

(中時 )