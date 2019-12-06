彰化縣議會辦理度地方治理論壇，邀集縣府、專家學者與民意代表共聚一堂，從多元面向探討彰化縣地方治理的優勢與挑戰，現場座無虛席，獲得民眾熱烈的迴響。（黃國峰攝）

彰化縣議會議長謝典林表示，彰化縣議會首創舉辦地方治理論壇，今年更增加網路直播的服務，論壇以以民眾角度出發，讓政策制定更接地氣、更有溫度。（黃國峰攝）

彰化縣議會辦理度地方治理論壇，今年度最後壓軸聚焦「都市行銷暨文化觀光」、「城鄉發展暨交通願景」，邀集縣府、專家學者與民意代表共聚一堂，從多元面向探討彰化縣地方治理的優勢與挑戰，現場座無虛席，獲得民眾熱烈的迴響。

彰化縣議會議長謝典林表示，彰化縣議會首創舉辦地方治理論壇，今年更增加網路直播的服務，讓無法親臨現場的民眾即時收看，共同關心公共政策，論壇以以民眾角度出發，讓政策制定更接地氣、更有溫度，也讓業者、民眾需求和意見融入，得到各界的參與。

第七場的專題演講，邀請到知名旅遊達人林龍，以幽默、親切的口條與大家分享正港的台灣玩味，激發如何讓彰化的人文歷史和地理環境活潑起來，並邀請彰化近年人氣觀光工廠「台灣優格餅乾學院」分享品牌特色和理念，給民眾多個假日出遊的新選擇。

「都市行銷暨文化觀光」論壇，邀請彰化縣政府城市暨觀光發展處副處長湯國榮、卡里善之樹彩虹屋館長林冠瀚、台灣手套博物館董事長陳義益、國立彰化師範大學管理學系教授兼管理學院院長葉凱莉以及彰化縣議員林庚壬、劉惠娟、蕭淑芬等與會，深入瞭解彰化城市發展需求，整合產業文化，動員社區總體營造，融合城市舊風貌與新發展，為彰化找尋出都市行銷與城市發展的可行性。

第八場「城鄉發展暨交通願景」論壇，邀請彰化縣政府工務處處長林漢斌、國立中興大學國家政策與公共事務研究所教授暨法政學院副院長李長晏、東海大學行政管理暨政策學系教授兼系主任陳秋政、國立成功大學土木工程系教授兼系主任郭振銘和議員張國棟和祕書長林裕修，共同為彰化的空間發展與交通建設規劃把脈。

祕書長林裕修表示，近年積極打造交通網絡建設，鬆綁交流道特地區，鐵路高架化等一軸一環雙樞紐規畫，正如火如荼進行，以期串聯完善交通系統，將彰化產業發展環境與生活機能進一步提升，兩場論壇激盪火花，擘畫願景，讓彰化有更健全穩定的發展。

(中時 )