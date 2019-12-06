日本新潟縣上越高校學生準備了傳統歌謠表演。（邱立雅攝）

日本新潟縣上越高校學生到大溪至善高中表演劍道。（邱立雅攝）

日本新潟縣上越高校學生6日到大溪至善高中參訪，此次已是第5度來台與至善高中交流，上越高校學生準備了傳統的歌唱、劍道等等表演，也用心製作幻燈片介紹新潟特色。至善高中學生則準備豐富的特色課程，讓日本高中生體驗手作的樂趣。

至善高中結合創校47周年校慶日活動，接待大陣仗來訪的上越高校師生，副校長陳彥呈為了紀念兩校情誼，特別走訪了大溪在地5家全國知名的豆干店，黃日香、萬里香、大房、廖心蘭及品香世家，準備了「5星豆干禮盒」，贈送給「5度來訪」的日本新潟縣上越高校。

為讓153名上越高校的師生也能體驗到台灣高中技職教育的各項特色，至善高中準備了豐富的特色課程，其中到家具木工科製作烙印杯墊、幼兒保育科手作DIY、餐飲技術科製作飲品、農產行銷科體驗食農教育，觀光事業科則負責整套接待。台日兩國的學生們，透過手作的溫度、實做的體驗，增進彼此的認識，交流學習，讓至善生能更開啟國際視野，落實技職教育學習。

(中時 )