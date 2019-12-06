聯新國際醫院為迎接明年25周年，在今年歲末用蛋糕造型耶誕樹，慶祝在地深耕多年，更不忘齊獻愛心，在與國際獅子會等單位合作，將白米與營養補充品等等物資，透過平鎮區各里里長分送給需要的民眾，讓250戶弱勢家庭在寒冬中感受溫馨與祝福。

耶誕節讓人聯想溫馨與團聚，這幾日入冬以來最強冷氣團報到，聯新國際醫院在悠揚的聖誕歌聲中，與國際獅子會與善心廠商，共同點亮造型獨特的蛋糕耶誕樹，象徵迎接耶誕節到來，也希望將溫暖發散，讓平鎮地區弱勢里民感受善心人士的祝福。

聯新國際醫院每年耶誕節布置費盡心思，從醫院大廳、走道、掛號櫃台，皆有創意設計裝飾，3公尺高的耶誕樹設計成蛋糕造型，最寬直徑2公尺，需要5個大人展開雙手才可以圍繞環抱，4層蛋糕之間以雪花麋鹿圖案、彩帶鈴噹、聖誕紅，錯落點綴裝飾。此外，戶外草坪上麋鹿雪橇和聯新寶寶相映成趣，行道樹與灌叢燈飾在夜裡閃亮璀璨，成為前來看診、探病親友最舒壓的拍照打卡景點。

院長黃忠智表示，聯新國際醫院以社區為起點，在地深耕25年，多項專業醫療成果也創下全國醫界標竿典範。今年聖誕點燈除了傳達歡樂祝福與感恩，也以實際行動關懷鄰里社區。院方邀集國際獅子會共同捐贈500公斤白米、思耐得生技股份有限公司贊助營養補給品，幫助平鎮區46個里250戶弱勢家庭。

(中時 )