愛妮雅化妝品集團偕同國際獅子會300B2區新板獅子會、瑞芳獅子會，帶領愛妮雅專業美容師及攝影團隊，今（6）日上午在「晶宴會館-府中館」為植物人阿忠夫妻慶祝50周年金婚，在美容師巧手下，為阿忠夫妻裝扮，並由攝影師用鏡頭捕捉幸福的一刻，為阿忠的太太一圓婚紗夢。

愛妮雅化妝品集團蕭碧月副總裁表示，看到這對老夫妻，即便丈夫倒下，太太仍舊不離不棄照顧他、愛他，令人十分感動，得知阿忠太太有這樣的願望，義不容辭挺身相助，真的很開心能參與這場50載金婚圓夢計畫，同時也捐贈40萬元給創世基金會，希望植物人安養服務走得更長久，幫助更多需要幫助的清寒植物人家庭。

創世板橋院李培菁院長表示，許多植物人都是突然因疾病或意外倒下，往往讓家人措手不及，除照護與經濟上面臨龐大的負擔外，也造成許多遺憾。創世除了提供在院安養服務，減輕照顧者的壓力，也希望能盡力幫助院民家屬完成心願，也期待各界愛心人士能一同支持創世。

愛心專線（02）8966-4306。

(中時 )