《The Asset（財資）》日前於香港舉辦「The Asset ESG Corporate Awards 2019」頒獎典禮，富邦金控獲頒最高榮譽「最佳ESG企業白金獎」（Excellence in ESG－Platinum Award）等四項大獎。

富邦金控獲頒最高榮譽「最佳ESG企業白金獎」，以「友善職場」榮獲「最佳多樣性和包容性倡議獎-高度推薦」；另旗下子公司台北富邦銀行及富邦證券分別以「奈米投」、「理財悍將2.0」榮獲「最佳創新倡議獎-高度推薦，顯示富邦金控長期投入企業社會責任及金融創新上的表現深獲國際肯定！

富邦金控進一步指出，北富銀的「奈米投」，為客戶把關報酬率，不但勇奪「最佳創新倡議獎-高度推薦」。據統計，奈米投至11/7止，高達98％客戶為投資正報酬；至於富邦證今年開 辦的「理財悍將2.0」，同樣榮獲「最佳創新倡議獎-高度推薦」的肯定。富邦金控指出，理財悍將2.0「自動再平衡」服務強調投資理財全自動化，投資人約定好後自動扣款、自動投資、依據智能模組及大數據運算自動再平衡，為無暇關注金融市場的投資人，提供了完整守護財富絕佳的智能理財服務。

(工商 )