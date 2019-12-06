時序進入12月，溫馨的聖誕節又將到來，許多機構、企業陸續舉辦聖誕點燈活動，台新金控在台北市仁愛圓環旁的總部大樓點亮今年的聖誕樹，現場數百位民眾在該公司董事長吳東亮的帶領下一起倒數讀秒並齊喊「點亮幸福」。

由數百支聲控螢光棒共同點亮首座巨型傳愛互動聖誕樹，周邊的幸福拱門、三座禮物盒等大型聖誕佈置物，也同時亮起璀璨的燈飾，數萬顆LED燈及應景的音樂，將台新金控總部大樓點綴得光彩亮麗，正式宣告「2019台新金控聖誕祭」登場，現場民眾驚呼連連。

台新金控表示，除金融服務積極推動數位創新外，連聖誕佈置也走數位風，今年特別將聖誕樹設計結合數位科技，打造高16米具互動功能的巨型聖誕樹，並規劃讓民眾掃描聖誕樹旁的QR code，完成「卡得利CARDaily」下載，即可選擇並啟動包含「聖誕快樂（Merry Christmas）」、「嫁給我（Marry me）」、「生日快樂（Happy Birthday）」三種版本的聖誕樹圖樣，現場示範各版本呈現的聲光效果都創意十足，也讓今年台新金控的聖誕裝飾更具可看性與話題性。

台新金控點燈活動有一段插曲，該公司員工示範操作啟動「嫁給我（Marry me）」的聖誕樹圖樣設計時，現場傳來一陣動人的歌聲，一位年輕男士唱著情歌、帶著一束充滿浪漫感的氣球走到聖誕樹前方，向在場任職於台新銀行的女友求婚。這對戀人緣起11年前，當時二人都還是台新銀行的工讀生，在工讀的過程中相互扶持，從相識、相知到相惜，男方感性的情感表達，透露出一段堅定美麗的愛情，在吳東亮及現場數百位民眾的共同見證下，求婚過程美滿，溫馨感人的場景，也為今年台新金控的聖誕點燈活動帶入另一個高潮。

吳東亮說，台新金控每一年都希望藉由不同的聖誕主題佈置為臺北市增添聖誕的歡欣氣氛，也傳達對鄰里及市民朋友們的祝福，歡迎民眾前來拍照打卡分享喜悅。今年呈現給大家的聖誕樹特別運用互動式的設計，可藉由選定的聖誕樹圖樣向另一半或親友表達愛意、傳達祝福，因此，特別將今年的聖誕佈置主題定調為「認真相伴」，也意味著台新金控將始終以認真的態度做為大家的「智慧好夥伴」。

除傳遞愛情與祝福的互動式聖誕樹外，台新金控強調，今年聖誕佈置也設計打造三座大型的禮物盒，並邀請包含全家便利商店、PAUL、N.Y.BAGELS、gonna、雅室牛排、Roots caf?等圓環週邊知名餐飲品牌共襄盛舉，在「2019台新金控聖誕祭」活動期間，民眾來到禮物盒專區，尋找上述品牌LOGO旁的QRcode，並掃描後完成指定任務，就可獲得如用餐折價、買一送一、滿額禮等各項獨家優惠。民眾到台新金控欣賞美麗的聖誕裝飾後，可就近在仁愛圓環週邊享受香醇咖啡、美食佳餚。

(工商 )