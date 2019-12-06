勤美（1532）集團前三季在金屬成型本業與營建事業挹注下，EPS 1.07元，但與去年同期的3.51元相較、獲利明顯腰斬。勤美6日在法說會上表示，隨著新開發客戶逐步進入量產，加上需求回升，第四季整體鑄件出貨量可望逐步攀升；就長期而言，在中國大陸推動環保政策帶動下，有利勤美進一步提升鑄件事業的市占率。

在營建事業部分，勤美表示，目前台北內湖「碧湖案」持續銷售餘屋，今年以來銷售金額約12億元，銷售表現不如預期；至於總銷高達120億的台中豪宅案「勤美之森」，今年5月進場銷售以來，由於建案地點緊鄰台中市超人氣的草悟道商圈，買家不僅來自台中，還有部分台北自住客訂購，目前銷售率約達四成，每坪成交單價站上「6」字頭，該案預計2022年完工入帳。

受到美中貿易戰及中國車市不佳衝擊，勤美前10月合併營收為114.64億元，年減20.69％。勤美強調，相較於其他汽車部品相關製造商，勤美的金屬成型本業表現相對穩健，關鍵在於47年累積的深厚技術及國際級客戶基礎穩固。

勤美進一步表示，今年以來金屬成型事業受原料上揚、折舊與環保成本增加等影響，毛利率微幅下滑；此外，前三季鑄件事業受到貿易戰影響，汽車、產業機械、農機等接單缺少動能，短期看法謹慎；但中長期來看，大陸推動環保整改、淘汰落後產能政策，從過去的3萬家鑄件廠，目前已陸續淘汰一半，未來預計減到5,000家，生產不具規模、設備不夠先進的業者都將被淘汰。

勤美為大陸少數具規模的鑄件大廠，近年積極投入環安衛投資，可望趁機搶占市場。因應未來業務成長需求，勤美大手筆砸下30億元重金、分三期打造武漢新廠，第一期預計2020年6月完工、下半年投產，迎接新客戶新開發的訂單產能需求。

(工商 )