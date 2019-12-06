高雄銀行說明優存專案相關內容 19:182019/12/06 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄銀行指出，基於公司治理，自今年初起，即已對全盤人事制度總檢討並逐步改革，議題包含升遷考核、人員配置、績效考核、退休撫卹資遣及福利待遇等項目，而有關退休人員優惠存款方案僅係其中一項。 本次所擬具的資深人員優惠存款專案，僅係單純基於照顧退休人員而規劃，並無任何政治或選舉之考量，且所研擬的優惠措施亦比照其他泛公股銀行水準，即以3年期定儲機動利率（約1.13％）＋3個百分點，為4.13％，而該案經高雄銀行薪酬委員會討論後，同意由高雄銀行自行撤案。 (工商 ) #銀行 #人員 #高雄銀行 #高雄 #退休 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄銀行 成大分行開幕 19:522019/12/02 財經 另一個雷曼！德意志銀行瀕臨破產急自救 20:322019/12/02 財經 保誠人壽助攻 讓退休有保障 04:102019/12/03 財經焦點 王道銀行挺綠色消費 刷卡額外加碼4.22％現金回饋 14:222019/12/03 財經 渣打銀行勇奪「TCSA台灣企業永續獎」4項榮耀 15:102019/12/03 財經 星展導入API對接 支援自動化零時差理賠付款流程 17:452019/12/03 財經 宮廟平安宴2賊竊50萬 警7小時破案 13:432019/12/04 社會 退休金存不到500萬？多數人都犯了這個錯 12:162019/12/05 生活 蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 社會 高雄夢時代跨年派對 蕭敬騰壓軸 中天、中視獨家轉播 16:062019/12/06 娛樂 財經熱門新聞 恐怖！10年燒掉千億 納智捷快要收了？ - 財經 美爆50年來驚天數字…北京慘了！ - 財經 比次貸更恐怖？專家揭下個金融危機引爆炸彈 - 財經 台積電老將帶槍投靠 救了陸晶圓巨頭 - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。