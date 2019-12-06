高雄銀行指出，基於公司治理，自今年初起，即已對全盤人事制度總檢討並逐步改革，議題包含升遷考核、人員配置、績效考核、退休撫卹資遣及福利待遇等項目，而有關退休人員優惠存款方案僅係其中一項。

本次所擬具的資深人員優惠存款專案，僅係單純基於照顧退休人員而規劃，並無任何政治或選舉之考量，且所研擬的優惠措施亦比照其他泛公股銀行水準，即以3年期定儲機動利率（約1.13％）＋3個百分點，為4.13％，而該案經高雄銀行薪酬委員會討論後，同意由高雄銀行自行撤案。

(工商 )