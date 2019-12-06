薩摩亞麻疹疫情至少已釀63死，不少人認為反疫苗運動助長疫情惡化。當局今天警告，將不會容忍反疫苗宣傳。昨天一名男子才因為在社群媒體上反對大規模施打麻疹疫苗而遭逮捕。

薩摩亞麻疹疫情10中旬爆發，目前已至少有63人死亡，死者多為孩童。不少人將疫情危機歸咎於「反疫苗人士」（anti-vaxxer），也就是說服家長別讓孩子接受預防接種的人。

人口約20萬的薩摩亞今天經歷第二天封鎖，以利政府及救護人員為盡可能多的民眾施打疫苗。

薩摩亞通訊部部長杜帕（Afamasaga Rico Tupai）指出，反疫苗人士散布陰謀論、阻礙國內空前的公共衛生動員。他告訴紐西蘭電視台（TVNZ）：「很不幸，反疫苗人士一直拖慢我們的腳步。」

杜帕表示：「我們已有孩子過世，他們在萬不得已的情況下才到醫院。我們後來發現，他們的家庭也受反疫苗訊息影響，這就是為什麼他們將孩子留在家中。」

為支持其強硬措辭，薩摩亞當局昨晚逮捕有高網路聲量的反疫苗人士塔馬塞塞（Edwin Tamasese），控訴他煽動群眾反抗政府命令。

官員表示，塔馬塞塞之所以遭逮捕，是因為無視當局先前屢次警告。

塔馬塞塞未受過醫學訓練，卻在個人臉書頁面上抨擊預防接種措施，甚至提倡江湖術士療法，例如以木瓜葉萃取物治療麻疹。

塔馬塞塞在被捕前的最後一則貼文聲稱，政府雷厲風行為民眾施打疫苗是犯下「對我們人民的最大罪行」。他還宣稱維他命C即足以拯救孩童。

這則缺乏科學根據的貼文獲超過7000次分享、評論和互動。

(中央社)