「何庭歡 Fans Club」臉書粉專貼文引戰。（翻攝「何庭歡 Fans Club」臉書）

總統蔡英文連任競選辦公室發言人顏若芳搞烏龍，錯槓韓辦發言人何庭歡。（翻攝顏若芳臉書）

2020大選愈趨白熱化，不過網路上訊息真假難辨。總統蔡英文連任競選辦公室發言人顏若芳今（6）日晚間在臉書發文指責，國民黨總統參選人韓國瑜的發言人何庭歡公然造謠說青年論壇有黑機器。事後顏發現自己搞烏龍，原來不是何庭歡本人的發文，而是「何庭歡 Fans Club」臉書粉專所為，因而緊急改文。本報求證何庭歡本人，她直斥「很荒謬」，該粉專一直以來不是她所經營，也不需為其言論負責。

該事件導火線起因於，「何庭歡 Fans Club」臉書粉專今天貼文指出，蔡英文參加沃草青年論壇，特別標注「＃好厲害的黑科技＃政治人物的溫度＃支持度高下立判＃請勇敢接受辯論」，結果引來顏若芳不滿。

顏若芳在臉書批評，韓國瑜團隊，除了市長放韓假，只剩下韓假，幫韓國瑜造假嗎？昨天是創意總潘恆旭監在臉書上公然發布假訊息，誣指幕僚是卡神。今天是發言人何庭歡公然在臉書上造謠，說青年論壇有黑機器。

顏若芳說，身為總統候選人的重要幹部，在網路上散布不實訊息，意圖讓社會誤會和對立。我們要求韓國瑜團隊即刻公開道歉。＃韓團隊只會造假還會什麼＃發言人何庭歡要道歉＃韓團隊專業造假抹黑。

何庭歡受訪時表示，原本在接下發言人一職前，就有成立粉專名字一直叫做「何庭歡」，但是在接下韓辦發言人後，按讚功能莫名消失了，不久「何庭歡 Fans Club」突然出現，吸取她大量的粉絲按讚。

何庭歡說，弔詭的是，這個「何庭歡 Fans Club」粉專大量分享韓國瑜、許淑華等人的貼文，「但從來沒分享我本人的臉書貼文，非常奇怪」，雖然說對方在粉專上沒有說是她本人，但她寫訊息給對方卻沒得到回應，她只好在「何庭歡 Fans Club」的每一篇貼文底下留言這不是她本人經營的粉專，卻還是被誤認，實在飽受困擾。

她強調，今天她是身為總統參選人的發言人，某部分代表韓參選人發言，萬一有天這個粉專發生「翻群事件」，那該怎麼辦，所造成的影響不堪設想，她也不知對方是否為網軍，究竟有無惡意，「但就彷彿不想讓別人發現我的存在」。

這次意外與小英發言人槓上，何庭歡也語帶無奈說，難道對方不用先查證嗎？第一時間竟然要她道歉，事後發現搞烏龍，才改成要「何庭歡 Fans Club」道歉。

何庭歡晚間也在官方的臉書粉專上發澄清文如下，

一、 我何庭歡本人的發言都是公開受訪，並沒有透過粉絲頁做任何公開發言。

二、 我何庭歡本人的粉絲頁是「何庭歡」，「何庭歡fans club」並非我何庭歡經營，我也不知道經營者是誰。

三、 「何庭歡fans club」說明欄已經清楚寫明，「整理何庭歡的相關新聞及視頻」，蔡英文陣營顏若芳發言人既不查證，也不看清楚說明嗎？

四、 我想請問顏若芳發言人，罵完人之後就偷偷改貼文，就當沒事發生了嗎？我要求顏若芳正式對外澄清並向我道歉。

五、 我昨天和韓國瑜市長一起出席活動，還與同學開心合影，我認為應該不會發生此誤會。

(中時 )