魏嘉瑩（小魏）新歌〈故障了〉，邀請法蘭黛樂團主唱法蘭合唱，是在小魏低潮時寫出的歌，刻意以詼諧方式反諷社會大眾加諸自身、或不符合社會期待的壓力。魏嘉瑩將於12月20日在三創Clapper Studio舉辦《夜空裡的光》演唱會，屆時將邀請法蘭擔任嘉賓。

魏嘉瑩新歌〈故障了〉，邀請法蘭黛樂團主唱法蘭合唱。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩新歌〈故障了〉，找法蘭黛樂團主唱法蘭合唱。（小魏工作室提供）

魏嘉瑩新歌〈故障了〉。（小魏工作室提供）

拍攝MV近16小時，兩人一起擠在小浴缸裡擠到手麻腳麻，穿著白色衣服還要小心被印刷機油墨碰到，偌大的報社印刷廠，地板有許多凹洞，工作人員用木板平舖其上，但還是會不小心踩到就陷落，紛紛笑說「好像在玩踩地雷，太刺激了。」

另外一幕兩人站在直徑60公分的旋轉圓盤上對對唱，不斷旋轉讓兩人笑著互問「你剛剛有沒有快要『飛出去』的感覺？」整支〈故障了〉最輕鬆的場景，就是兩人對坐共飲下午茶，兩人舉杯苦中作樂說「大家不要擔心，我們就是來印刷廠喝下午茶的。拍了16個小時，一點都不累。」

(中時 )