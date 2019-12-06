雲林縣議員陳樹吉16年前擔任大埤鄉鄉長時，辦理休閒農漁園區工程招標，圖利違法借牌投標的廠商，最高法院認定犯行明確，被依貪汙罪將他判刑4年定讞，下午入監執行。

判決指出，陳樹吉2003年任鄉長時，得知吳姓夫妻有意統包承作休閒農漁園區工程，他臨時提議開會討論，把沒有統包計畫、有完工時間壓力的工程，改用統包方式招標，讓吳姓夫婦可以承作該工程。

陳男又遴聘與吳姓夫妻友好的林姓男子擔任評選委員，讓冒用他人名義投標的吳姓夫妻拿到工程標案，之後吳姓夫妻再轉包給呂姓、周姓廠商施作完工，間接圖利廠商不法獲利140萬多元。

台南高分院更二審認為，陳任鄉長卻影響公共工程採購公平性，使政府採購法為提升採購效率與功能與確保採購品質之目的無法達成，其圖利廠商額非少，犯後又否認犯行，將他判刑4年，案經最高法院駁回上訴確定。

陳樹吉下午向雲林地檢署報到，經檢察官確認身分無誤，隨即發監執行。

(中時 )