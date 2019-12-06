寒雨中路口揮手拜票，洪秀柱談卡神案批民進黨「鳥盡弓藏」

台南市6日傍晚寒風細雨，前國民黨主席洪秀柱在前立委高思博陪同下，站在東區東門路與林森路口向路人揮手拜票，談起卡神楊蕙如案，她批評民進黨在事情爆發後立刻與楊切割，形容民進黨的無情有如「鳥盡弓藏」，呼籲選民明年1月大選與民進黨切割。

台南市連續兩天颳著寒風、飄著細雨，洪秀柱6日傍晚帶著幕僚，首度在南台灣的濕冷天氣下站上街頭，向選民揮手尋求支持，洪流抗冷鋒，不少民眾看見洪秀柱頂著寒風拜票，熱情揮手回應，給洪陣營鼓舞士氣。

卡神楊蕙如的網軍案延燒，洪秀柱讚揚台北地檢署檢察官有道德勇氣，敢把案子查到水落石出，也批評民進黨政府才是假新聞的最大製造機構，最可笑的是民進黨與楊立刻切割的態度，讓人有「鳥盡弓藏」的感覺。

洪秀柱表示，卡神網軍案爆發後，楊蕙如在網路「維基百科」上登記的民進黨籍馬上消失，這樣的切割實在太過分，也讓民進黨的支持者都看在眼裡，不管支持者曾為民進黨作了多少事情，一旦出事，民進黨就畫清界限。

看到台灣社會籠罩在對立仇視的氛圍，洪秀柱認為民進黨需負起責任，既然要切割，人民就該與民進黨先切割到底，明年1月用選票將它下架。

(中時 )