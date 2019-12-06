台灣免稅集團昇恆昌秉持以善為本的初心，持續關注台灣體壇並以實際行動幫助體育運動發展，透過教育部體育署「體育運動贊助資料庫媒合平台」贊助數名體壇菁英，總贊助金額近600萬元，教育部體育署綜合規劃組長劉姿君6日致贈感謝狀給昇恆昌總經理江建廷，表達謝意。

台灣免稅集團昇恒昌6日在高雄左國訓中心，透過教育部體育署「體育運動贊助資料庫媒合平台」贊助數名體壇菁英，受教育部體育署表揚，受到資助的選手也一一表達感謝，而該平台是為個人或公司行號特別設立，用來資助選手 也可獲得減稅的平台。

昇恒昌為贊助選手與集團內的員工，特地做了一套年曆，他們以12組體壇好手完美詮釋公司的12道運動家服務精神。

昇恒昌總經理江建廷表示，他們對公益向來不遺餘力，曾經贊助過的選手及團體更是不計其數，真切關心台灣體育向下扎根與向上發展，期許透過持續關懷與實際投入資源，能夠幫助更多具有發展潛力的選手，不再受到資源缺乏抑或是環境限制，無後顧之憂的挑戰更高層次的運動殿堂。

他說，昇恆昌為國門服務旅客多年，在機場見證無數台灣人遠渡重洋，出外打拚，不管是為國家、為家人、為學校、為公司或者是為自己，他們從不退縮的為自己心中的那個名字努力著。

昇恒昌將這份感動具化成影像，推出首支形象廣告「為同一個名字努力」，引起熱烈迴響，喚起台灣人心中的奮鬥精神。

江建廷認為，藉由實質體育贊助支持台灣選手，集結更多企業與民眾關注體育領域，增加台灣體壇好手征戰國際的機會，昇恒昌秉持取之於台灣、回饋於台灣的精神，會持續發掘具潛力的台灣新星，期望未來更多台灣選手為國爭光，讓台灣這個名字在國際體壇發光發熱。

江建廷也呼籲其他企業集團也可以多多響應，因為他認運動是台灣可以在國際發光發熱最好的機會，選手也都花非常多的時間訓練，也一直在等待機會，選手們受到鼓勵就會表現得更好，他們希望選手們沒有後顧之憂並全力往前衝，代表台灣在這個世界發光，選手們受到鼓勵就會表現得更好。

(中時 )