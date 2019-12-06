日本警察廳大致決定，將《道路交通法》中加入「挑釁駕車」的新罰則，針對在路上做出挑釁、逼車等危險駕車行為的駕駛，即使沒有發生事故也要立即吊銷執照，並加重拘役刑等罰則。警視廳6日在自民黨的交通安全對策特別委員會上說明此案，希望在明年的一般國會上完成修法。

日本現行的《道路安全法》規定，在高速公路必須保持車間距離、禁止不必要的緊急煞車、必須從左側超車、禁止並排或近距離逼車，若是違反以上規定將被扣2點 (扣15點以上便吊銷執照 )，且將受到3個月以下的拘禁或5萬日圓( 約台幣1萬4千多元) 以下的罰金的刑事處分。禁止突然改變車道迫使後方車輛突然煞車或急轉彎，違規者扣1點，並處5萬日圓以下的罰金。

2017年在神奈川縣東名高速公路上，1名25歲的駕駛在休息站時將車停在不該停的地方而遭到1對中年夫妻的指責，這位年輕駕駛心生不滿便在高速公路上追逼中年夫妻的車，還突然停車堵住他們的去路，還將中年夫妻逼下車施暴，結果後方的大卡車追撞上來，中年夫妻1家4口2死2傷。

此惡質的挑釁駕車行徑引人髮指，也引起日本社會大眾的關注。日本政府和執政黨有感於現行法的取締方式不足，因而著手修法並加重罰則。

危險駕車新罰則尚在研究中，除了立即吊銷執照，1年以上不能考照之外，目前考慮適用刑法的暴行罪，處以2年以下的拘役或30萬日圓(約台幣8萬5千多元)以下的罰金。

(中時電子報)