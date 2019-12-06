6日客家委員會在高雄美麗島學苑九如廳舉辦台灣歌舞劇《藍彩霞的春天》座談會，現場邀請到音樂製作人黃瑋傑老師彈唱本劇創作歌曲、楊儒強導演分享創作歷程，此劇將於12月21日下午2時30分於高雄市文化中心至德堂演出。

此劇由客家委員會製作，改編自文學大師李喬的原著小說，於11月9日在苗北藝文中心完成首場演出後，獲得觀眾熱烈迴響，故事是描寫發生在臺灣60年代社會底層的性工作者，為了爭取基本的人權，不停的向命運挑戰。

這齣歌舞劇跟以往的客家劇不太一樣，他們運用大量歌舞呈現，歌曲母調是以歐美的風格作為基礎，再搭配客語、閩南語、華語、原住民族語、手語五種溝通語言來詮釋，要帶著觀眾身歷其境的感受到撼動人心的催淚劇情。

楊儒強表示，這齣戲主要以反抗哲學作為基底，藉由當時性暴力問題，讓觀眾知道當人被欺壓到谷底將會有巨大的反彈，從中了解反抗的意義，並且省思當今社會中有許多的不平等的狀況值得探討，這都與劇中的情節息息相關。

(中時 )