受制美中貿易衝突未解、塑化報價續跌，台塑四寶11月合計營收1,101億元，月、年雙減6％、22％，為3年新低。受制塑化報價連番拉回整理，台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）旗下HDPE、LLDPE、E4BG及PIA均因面臨價格不及變動成本，啟動減產策略。

有鑑目前市況「有量無價」壓力未除，繼台化上月下修第四季營運下滑看法，台塑、南亞也跟進，第四季營收展望從增長、持平，悉數調整為小幅下滑。

台塑四寶認為，因明年中美石化新產大舉開出壓力，價格仍有下探壓力，加上農曆年假期干擾，明年第一季營運保守看待，靜待農曆年後需求加溫。

不過，台化副董洪福源強調，中國雙十一與美國感恩節消費與去年同期相較，仍有兩位數增長，顯示民眾消費需求強勁。石化業也面臨同樣情況，12月接單順利還提前達標，顯示需求不成問題，僅受限市場信心對價格支撐明顯不足。一旦農曆年後邁入傳統歲休時點及需求旺季，或有機會出現明顯回升走勢。

台塑董事長林健男表示，因林園公用廠發生跳電事故提前停車歲休，加上HDPE、LLDPE因美國、中東低成本貨源削價競爭，價格跌幅遠大於預期，創2008年來新低，啟動減產因應，美國德州廠HDPE新廠也會暫時停車進行製程調整，第四季產能開工率下修至89％，營收低於第三季，明年第一季恐還會下滑。

南亞董事長吳嘉昭指出，12月營收有望與11月相當，但因消費性電子進入淡季，5G與人工智慧等高階伺服器基地台需求尚無法彌補消費電子缺口，第四季營收會比第三季微幅衰退。

洪福源認為，儘管客戶庫存水位低，但美中貿易干擾不斷，汶萊恆毅、恆力石化新產能開出，12月售價仍不樂觀。目前PIA減產一成。

面對「有量無價」窘境，唯一搶救辦法就是減產，現階段石化景氣保守，許多產品在變動成本邊緣甚至之下，除非美中貿易戰順利簽署協議刺激價格上漲，否則最終手段就只能靠減產救市。

台塑化11月平均煉油價差每桶7美元，預期12月約7.5美元。目前將依照市況，伺機提高LPG進料比重，煉油事業則因高硫燃油利差不佳，將全力採低硫燃油生產，力保收益空間。

(工商 )