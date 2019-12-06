國際知名社群媒體臉書5日對一家香港公司和2名中國大陸人提起訴訟，指其在網站上引誘用戶點擊名人照片和虛假廣告連結，再暗中對用戶安裝惡意軟體以廣為投放欺騙性廣告。

據《美國之音》報導，這家被臉書告上法庭的公司艾力科傳媒國際有限公司（ILikeAd Media International Company Ltd.）總部位於香港，成立於2016年。該公司聘請2名分別來自湖北省和廣東省的陳曉聰（Chen Xiao Cong，音譯）和黃濤（Huang Tao，音譯），他們開發了惡意軟體與並設計誘餌讓臉書用戶為其散發詐欺廣告。

臉書公司表示，被告有時會使用「名人誘餌」(celeb bait)的方法，在廣告中使用名人的圖片來引誘人們點擊。在某些情況下，被告還會使用「障眼法」（Cloaking），在臉書的系統和使用者中顯示不同的廣告版本，以此來掩蓋廣告連結的真正目的地。臉書說，這種做法違反了其服務條款和廣告政策，公司已向詐欺廣告受害者退款，並已協助他們保護自己的帳戶。

報導指出，這是臉書今年針對虛假廣告點擊欺詐提起的第2起訴訟。臉書在8月就曾對2家亞洲應用程式開發商提起訴訟，稱其在用戶手機中植入惡意軟體，並通過虛假的自動點擊廣告來增加收入。

臉書稱，為了保護用戶並破壞此類計畫，將繼續檢測針對臉書平台的惡意行為，以防其違反臉書條款和政策。

(中時電子報)