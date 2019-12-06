民進黨台南市市立委第一選區參選人賴惠員6日早上在東山區大動作攔截一輛貨車，上面載了同選區國民黨立委參選人蔡育輝的選舉贈品，賴惠員當場報警，警方抵現場後請賴惠員、貨車司機至警局製作筆錄，蔡育輝也隨後趕到關切，白河警分局製作雙方筆錄後，將全案報請檢察官偵辦。

賴惠員並在line群組發出訊息，指「人家是嫁妝一牛車，我的競爭對手是賄選一卡車」，認為蔡育輝的便當盒的成本已明顯違反選罷法規定金額，而且便當餐盒後印有「登榮塑膠」，是蔡育輝父親蔡登瀛設立的塑膠公司，蔡育輝及兒子蔡傑都掛名董事，其妻陳彥如則掛名監察人，大選將至，要檢調單位必須迅速查辦，以端正選舉風氣。

蔡育輝競選總部表示，這些便當盒、糖果餅乾文宣品是7日將於東山區舉辦問政說明會的文宣品，賴惠員此舉已涉及強制罪、違反選罷法，蔡育輝也前往警局了解狀況並製作筆錄，並將對賴惠員提告。

蔡育輝也對賴惠員舉動發表聲明：「1.謝謝賴惠員稱育輝的文宣塑膠盒為「高級便當餐盒」，育輝家中本業便是塑膠工廠，自產自送，一個成本10多元，且是台灣生產品質有保障，完全合法，何來賄選之有？2.賴惠員一行人以私人暴力手段，限制同仁行車自由，踐踏民主法制精神，育輝將針對相關人員提出妨礙自由、意圖使人不當選之訴，端正選舉歪風。」

蔡育輝表示，選舉沒師傅認真走就有，從參選以來就勤走基層爭取選民支持。他拿著賴惠員送的不鏽鋼便當盒和家族工廠的塑膠盒當對比，到底是誰的文宣品比較像賄選？他問賴惠員，是選情告急嗎？捏造蔡育輝文宣品被警方扣押的假消息。他一定會告到底，除了還給自己一個清白，也還給台南一場真正乾乾淨淨的選舉。

(中時 )