超級籃球聯賽(SBL)第17季熱身賽6日在板橋體育館登場，靠著賽森23分、12籃板及4助攻，九太科技以79比65力退桃園璞園，沒想到璞園菜鳥後衛李家慷賽後第一句話就是，「當我防守賽森時，我竟然親耳聽到他罵我『X你娘』！」

會讓賽森這樣爆粗口對待李家慷，是因李家慷一路都用貼身防守伺候賽森，可惜並未減少他的得分破壞力，畢竟賽森身高只有183公分，速度奇快又爆發力強，只是李家慷怎麼也沒想到，賽森口中竟然說出讓他相當熟悉的台語髒話。

其實這是賽森展現入境隨俗的方式，除了很快就愛上雞排、蛋餅等台灣小吃，更從九太隊友那邊學到不少台語粗話，包含X你娘、靠北等等不太好聽的台語，卻讓他多了一個用垃圾話對付台灣球員的武器，只是聽到的人心情不會太好。

「畢竟是第1場熱身賽，我的身體難免感覺有點疲累，但整體來說還可以，」賽森表示，「由於我的個子比較小，速度也很快，所以我能預料到對方會用很高的防守強度對付我，幸好我應付得還不錯，接下來我有信心越打越好。」

九太總教練劉嘉發賽後表示，賽森的表現還算正常，「由於我們的控衛都比較嫩(柯旻豪、陳懷安)，所以才找賽森幫忙進攻組織，他的防守腳步與抄截也很不錯，整體而言，我很滿意。我強調就是全隊都要盡力去拚，輸贏是另外一回事。」

劉嘉發也透露，新洋將預計明天上午就會抵台，希望可以趕上後天與裕隆的熱身賽，「新洋將名字是布魯克斯(Julius Brooks)，他的身高大約205公分，我知道我們最高可找217公分的洋將，卻擔心團隊速度變慢，所以才忍痛放棄了。」

(中時 )