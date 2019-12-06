56歲香港男星陶大宇曾演出電視劇《縱橫四海》，過去他曾和設計師黃寶慧有7年婚姻，2007年陶大宇和郭羡妮傳假戲真做，他更為此和黃寶慧離婚，兩人之後關係一度回溫，陶大宇還反虧郭羨妮捲進「四大淫花」醜聞不意外，被外界譙翻。最近陶大宇傳出將和愛情長跑十年的女友完婚，只為完成年事已高老母心願。

陶大宇2000年和第一任老婆黃寶慧結婚，然不敵7年之癢，陶大宇和合作《學警出更》同劇女星郭羨妮傳出緋聞，因此結束婚姻，陶大宇後來和黃寶慧關係轉好，不久郭羨妮捲入「電視台四大淫花」傳聞，陶大宇被問此事回應：「我覺得一點也不意外，你覺得意外嗎？大家覺得不意外是正常」。

據港媒報導，陶大宇因此事業陷入谷底，任職報章的女高層不離不棄，兩人相伴交往了快十年，最近傳出即將走入禮堂，只因想替陶大宇母親圓夢，但對此，陶大宇方面暫無回應。

(中時電子報)