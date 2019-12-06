（橋頭園區模擬圖。圖／科技部提供）

行政院今日核定「高雄第二園區（橋頭園區）」籌設計畫，科技部將立即啟動環評作業，預計在2020年底提送二階環境影響評估報告書。

科技部指出，橋頭園區計畫園區面積約為262公頃，規劃之產業專用區面積共約185公頃，其中將近21公頃為園區滯洪池、環保設施等公用設備用地，可提供產業用地約164公頃。產業引進以在地產業升級，導向「AIoT」領域發展，以引領未來產業發展趨勢。

未來預計引入半導體、航太、智慧機械、智慧生醫及5G／6G網路、AI軟體服務等創新產業，計畫終期預估創造年產值約新台幣1,000億～1,800億元，並可提供7,500～1萬1,000個就業機會。

內政部營建署辦理的「變更高雄新市鎮特定區主要計畫（配合第二期發展區設置產業用地）案」，已在今年10月29日獲得都市計畫委員會審議通過。

(工商 )