市場樂觀看待美中貿易談判，預期兩國最終將簽署局部貿易協議，帶動亞洲各國股市今天保持漲勢。但美國預定15日對中國商品加徵新一波關稅的期限將屆，投資人仍感到不安。

美中雙方對於貿易談判前景先後發表正面和負面評論之際，市場觀察人士嘗試評估兩國持續已久的談判進展，本週各國證券交易所情緒也時起時落。

美國總統川普近日表示，願意等到明年11月美國總統大選後再和中國簽署貿易協議，他也宣布恢復對巴西和阿根廷進口鋼鋁加徵關稅，並揚言對部分法國貨品課徵高達100%關稅，以反制法國針對美國科技企業開徵數位稅。這些消息一出，引發全球股市動盪。

美國聯邦眾議院3日通過「維吾爾人權法案」，此舉激怒了北京當局。對於川普日前簽署「香港人權與民主法案」支持香港民主示威者一事，中國仍感到非常憤怒。

但有媒體報導指出，美國官員希望美中能簽署協議，加上川普昨天說協商「順利進行中」，顯示雙方談判似乎已重回正軌。

中國今天也向美國遞出橄欖枝，中國國務院關稅稅則委員會指出，他們會根據相關企業申請，展開部分自美進口大豆、豬肉等商品關稅排除工作。這是中國最近一次對美方釋出友善訊息，為投資人提供額外激勵。

香港恆生指數今天上漲1.1%，收26498.37點。上海綜合指數上揚0.4%，收2912.01點。東京股市日經225指數小漲0.2%，收23354.40點。

新加坡股市上揚0.7%，首爾股市收盤上漲1.0%，台北股市小漲0.1%，雪梨股市收漲0.3%，威靈頓和雅加達股市也雙雙收紅。

(中央社)