教育部為表彰致力推動海洋教育的團體、個人、地方政府及課程教學團隊，今年首度辦理「海洋教育推手獎」，張榮發基金會經由國立台灣海洋大學推薦，榮獲該獎項「團體獎」殊榮，並於今日舉辦的頒獎典禮中，由執行長鍾德美代表從教育部長潘文忠手中接過表揚獎座。

鍾德美表示：「本會創辦人張榮發先生深知海運經貿的發展，對於臺灣如同臍帶一般重要，海事人才的培育、海洋意識的養成、海洋環境的保育等等都是環環相扣、缺一不可，故早於1970年代創立長榮海運初期，即已設立海事學校助學金，更在2008年將畢生收藏逾四千件國內外海事文物捐出，成立『長榮海事博物館』，讓社會大眾有一處可親近海洋的良好場域，今年更開放全台高中以下十二年國教師生可免費入館參觀，對推廣各項海洋教育肩負義不容辭的使命。」

據了解，該基金會近五年來提供給全台海事相關科系學校清寒助學金近500萬元，共463人受惠，且該項獎學金早在80年代即開始普及至全國大專院校一般系所，擴大協助清寒學子就學，數十年下來金額已逾三億元，受惠人數超過數萬名。

該基金會所屬「長榮海事博物館」除設有靜態展覽和多媒體遊戲設備供入館觀眾賞玩，每年亦辦理各種海洋主題活動，包含冬夏令營、假日親子活動、全臺國民小學海洋繪畫比賽等。此外，不定期辦理海洋文化系列講座，邀請專家學者講授海洋經驗與知識；並多次協同長榮海運遠赴全台各鄉鎮舉辦職涯講座，分享海上工作經驗，藉此鼓勵年輕學子拓展國際視野、幫助偏鄉弱勢學童探索職涯，打造人生的黃金航路。而同樣隸屬於該基金會的「長榮交響樂團」，則經常受邀到世界各地參與音樂會演出，演奏海洋音樂撫慰人心，傳遞藝術的正能量。

為呼籲社會大眾共同關注環保議題，該基金會也在各地發起「海好有你」淨灘活動，鼓勵民眾攜家帶眷參與，讓孩子們從小養成愛護大自然的好習慣。教育是春風化雨、潤物無聲，對照現今眾聲喧嘩的社會亂象，張榮發基金未來仍將堅守初心、默默耕耘，為相關海洋教育與環境保護等盡一份心力。

(中時 )