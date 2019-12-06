中共中央政治局6日召開會議，分析研究2020年經濟工作，中共總書記習近平主持會議。會議提到當前和今後一個時期，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。明年要堅決打好三大攻堅戰，確保不發生系統性金融風險；全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長等，保持經濟運行在合理區間。

外界關注，中央經濟工作會議是否近期召開，定調明年經濟工作。

新華社報導，會議指出，明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標。做好明年經濟工作，要緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線、以改革開放為動力，推動高質量發展，加快建設現代化經濟體系，堅決打贏三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間。

此外，會議強調，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有變。要堅持用辯證思維看待形勢發展變化，增強必勝信心，善於把外部壓力轉化為深化改革、擴大開放的強大動力，集中精力辦好自己的事。

要堅持宏觀政策要穩、微觀政策要活、社會政策要托底的政策框架，堅持問題導向、目標導向、結果導向，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，運用好逆周期調節工具。

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