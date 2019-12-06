國民黨副總統參選人張善政，首度到彰化輔選！在彰化縣挺韓後援會總會長、彰化縣議長安排規畫下，明（7）日將到彰化走透透，為黨籍立委參選人輔選站台助講。

國民黨彰化縣黨部表示，這是張善政在擔任韓國瑜總統選戰副手後，第一次到彰化輔選，行程由議長謝典林出面邀請並與各參選人競選團隊協調規畫；希望借重張過去中央閣揆的行政經驗，加強未來執政的政策論述。

張善政約中午抵達彰化，縣第一站將到芬園鄉古早雞休閒農場，與第二選區立委參選人張瀚天一起品嘗荔枝雞湯與荔枝特色風味餐，並與農民座談交流，關心農民現狀與面臨的困境，發表農業政策。

第二站則與第一選區立委柯呈枋共同拜訪鹿港金雕工藝大師鄭應諧，並在多位地方黨籍民代陪同下，參訪水五金精品館，了解頂番婆水五金產業發展；下午前往體育館看球賽，為ABL寶島夢想家對富邦勇士賽事開球。

傍晚則前往第三選區，為立委參選人謝衣鳳二林競選後援會成立造勢活動站台輔選，兩人再一同到竹塘鄉慈航宮參拜，並在廟前廣場向鄉親、支持者發表演說，代表韓國瑜向民眾懇託拜票。

(中時 )