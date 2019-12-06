經濟部投資台灣事務所6日通過威興鑄造、詮偉五金、油順精密、煜林企業、虹銘公司、萬向精密、博謙生技7家中小企業投資超過23億元。「中小企業加速投資行動方案」至今已通過81家中小企業，總投資金額超過367億元，可帶來3440個本國就業機會，後面還有70家中小企業排隊等待審查。

投資處指出，威興鑄造為國內機械設備整機、零組件公司鑄造各式零件，屬於智慧機械產業供應鏈。威興計畫在台中市投資1.7億元擴廠、購置自動化鑄造設備，提升換模效率及降低用料耗費，可創造8個本國就業機會。

全球知名油壓制動器龍頭大廠油順精密，不但是台灣首家獲航太認證的流體傳動廠，更以自有品牌「ASHUN」進入國際知名品牌供應鏈，為了因應訂單需求、降低成本，將投資逾2億元在台中市精密園區建置智慧產線，布局航太、建築、風力發電等產業的高附加價值產品，可創造65個本國就業機會。

詮偉五金打造的高品質低鉛龍頭零件，廣獲歐、美、日衛浴品牌大廠青睞，詮偉將投資8千萬元建置智慧化產線擴大生產規模，招募26個本國人力，藉此提升整廠效率。也將持續開發綠色節能衛浴設備，投入科技陶瓷、塑膠材料研發應用，提供更安全的衛浴新選擇。

(旺報 )