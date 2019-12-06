台南市安平區一家舞廳1月27日清晨6時許發生槍擊案，因在選舉期間開槍，引發選前治安危機，主嫌陳吉昌案發後帶著羅姓女友逃亡9天，行蹤飄忽遍及全台，警方千里緝凶，6日在高雄美濃區一間民宿內將他逮獲，依照殺人未遂與槍砲罪嫌移台南地檢署偵辦。

在台南市犯下舞廳槍擊案的陳男（右）帶著羅姓女友（左）一起亡命天涯，全台千里走透透。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

46歲陳吉昌（綽號昌仔）11月27日與朋友先在北區一家舞廳喝酒，再轉到安平區續攤，喝到凌晨5時許，已有7分酒意，進入林姓男子的包廂內敬酒，卻因口角與對方起衝突。

昌仔忿忿離去，找來其他3名朋友，搭車再回到舞廳，到林男包廂內，拿槍向對方比畫，遭到對方朋友制止，雙方拉扯時，昌仔誤擊一槍，擊中站在門口的吳、陳兩名自己人，子彈先擦過吳的手部，再擊中陳的腹部。

吳、陳兩人受傷送醫，昌仔丟下槍枝，獨自逃逸，自此帶著羅姓女友一起亡命天涯，警方展開千里緝凶追捕戰。

昌仔身背妨害自由罪被判8個月通緝中，逃亡9天以來，足跡遍布台北、基隆、台中、桃園、嘉義、屏東與高雄，平均1個城市只待1天，讓跟著千里緝凶的警方疲於奔命，始終都慢上一拍，差臨門一腳就抓到人。

昌仔與羅姓女友逃亡過程，不斷與警方鬥智，除了頻繁轉換交通工具，有時還假裝到公車站搭公車，最後卻選搭計程車，曾從中部搭車到南部城市繞一圈，再回到中部，並以女友的名義，選擇飯店、民宿登記落腳。

發生在選舉期間的台南大舞廳槍擊案，引起警界高層重視，警方鍥而不捨千里緝凶，6日在美濃區一家民宿破門，將正在看電視的陳男與羅女兩人逮捕，陳男被依照違反槍砲彈藥管制條例與殺人未遂罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

(中時 )