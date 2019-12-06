李小璐發文宣傳網路商店。（圖／翻攝自李小璐Super璐微博）

媒體查出李小璐所開公司相關資訊。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

37歲金馬影后李小璐先前和賈乃亮結束7年婚姻，近日李小璐頻被傳和PG One藕斷絲連，李小璐的律師好友「唐有訟」則代為否認。今(6日)李小璐久違發文，宣傳網路商店，媒體發現該公司是今年6月成立，資本額為200萬人民幣（約866萬台幣），推測李小璐將把重心移往經營網拍事業。

李小璐2017年底和饒舌歌手PG One爆出夜宿門事件，但兩人否認，PG One更稱將賈乃亮、李小璐視為哥哥、嫂嫂看待，近一年來李小璐、賈乃亮婚變傳聞不斷，今年10月底網上突然流出女方與PG One親密影片，賈乃亮和李小璐忍了半個月才對外證實離婚。

最近網上頻傳李小璐和PG One似乎仍在交往，李小璐好友唐有訟則發文說：「目前能夠確認的是，李小璐和PG One是不可能在一起的」。今李小璐PO出美照為網拍宣傳，《新浪娛樂》報導，在「天眼查」網站可查到李小璐所開「杭州星璐電子商務有限公司」相關資訊，可知成立日期為今年6月，資本額200萬人民幣，對此，網友表示：「她的內心真的很強大」、「曾經的金馬影后，淪落到今天這步田地」、「漸漸不明白她了」、「一言難盡」。

(中時電子報)