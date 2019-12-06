林國基日前到以色列參加一場融合猶太人、烏克蘭人的傳統婚禮，七位見證人中只有他一位東方人，見證後新娘依習俗踩破酒杯，音樂一下眾人立刻勁歌熱舞，令他驚豔的是賓客有高齡九十歲長者，他驚嘆：「阿公阿嬤都很硬朗沒用拐杖，還跟我一起在舞池跳得很開心耶！」他笑說參加超過十場海外婚禮，對他來說這已是很重要的項目之一了，最遠曾赴西非的塞內加爾參加婚禮。

林國基說婚禮勁歌熱舞令他相當驚豔。(艾迪昇傳播提供)

他形容耶路撒冷值得一生中至少造訪一次的城市，許多人在聖城的「哭牆」面牆禱告久久不離去景象讓他感動至深，此外他特地到雅法古城探究當地文化市集，蒐購了當地有歷史的古物、燭台和金屬工具，卻也發現市區雖有國際精品但沒設計師品牌，甚至成衣店有些Model人台的手都斷了、脫漆了還繼續使用， 他笑說：「我在這創業肯定會餓死！」。

林國基造訪「哭牆」見眾人面牆禱告使他感動至深。(艾迪昇提供)

這次以色列共五天行程，他說：「特拉維夫的沙灘維護得相當好，很像邁阿密、夏威夷的沙灘很舒服。」唯一覺得很衝擊的是當地婦女在沙灘曬太陽、玩水仍包得緊緊的，看見比基尼女郎都是來自其它國家的觀光客辣妹，帥的都是猛男，也有中年人坦胸露大肚楠躺著曬日光浴。

(中時 )