由浩子、乱彈阿翔主持的《台灣金頌》，第二季主題為「我的街頭歌單」，製作單位特地準備傳統塑膠板凳，並搬出兩大隻石獅子擺飾，將攝影棚營造成廟口情景之外，浩子還邀請來自台南親友團一起助陣熱鬧非凡，而很愛自嘲是固定來賓的乱彈阿翔，竟然主動發現並指正來賓口誤，笑稱自己是「遇弱者強」，難得認真主持讓浩子嚇傻眼。

攝影棚變身廟口演唱會。(公視提供)

該節目邀請到人稱台南黑哥的金曲歌王謝銘祐率領麵包車樂團，與獲得金音獎最佳新人肯定的百合花樂團，一同唱出他們的街頭廟口歌單。百合花樂團疑似因為太緊張的關係，在介紹演唱歌曲時報錯歌名，沒想到竟是被乱彈阿翔發現錯誤糾正，讓浩子差點嚇傻眼，笑說：「主持這麼久第一次看你這麼清醒。」乱彈阿翔解釋只是剛好有記得他們的歌單順序，竟然還說：「因為我遇弱者強啦，平常遇到你(浩子)我就變弱」此話一出現場立刻陷入一陣爆笑。

百合花樂團主打台語歌創作歌藝驚豔四座。(公視提供)

在節目中謝銘祐也回憶起14年前第一次到廟口演唱，整場聽眾只有廟公本人，沒想到他們一開唱，對方一聽到是唱老歌，就馬上拿起電話開始找人來聽，最後結束時大約有兩百多人，從此他們的街頭演唱之旅便相當順遂。

謝銘祐自爆廟口演唱聽眾只有1人。(中視提供)

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