日本氣象廳預報，7日周末因低氣壓在伊豆群島附近產生，預測將向關東的東方前進，日本關東甲信地方從7日清晨到傍晚可能會下雨或下雪，部分地區還有積雪之虞，民眾外出要留意積雪對路面和交通的影響。

氣象廳指出，箱根至多摩、秩父地方以及關東地方北部的山區部分地區恐將積雪。若降雨量比預測多的話，氣溫變低時，關東地方的平原地帶也有積雪之虞。

預測至7日正午的24小時降雪量，關東甲信地方最多達3公分。積雪會對交通造成影響，民眾外出還要留意路面結凍、路滑的問題。

(中時電子報)