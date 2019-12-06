日本關東甲信地方天氣急凍 箱根等地恐積雪 20:262019/12/06 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本關東部分地區恐積雪，圖為過去千葉平原積雪的情形。(黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本氣象廳預報，7日周末因低氣壓在伊豆群島附近產生，預測將向關東的東方前進，日本關東甲信地方從7日清晨到傍晚可能會下雨或下雪，部分地區還有積雪之虞，民眾外出要留意積雪對路面和交通的影響。 氣象廳指出，箱根至多摩、秩父地方以及關東地方北部的山區部分地區恐將積雪。若降雨量比預測多的話，氣溫變低時，關東地方的平原地帶也有積雪之虞。 預測至7日正午的24小時降雪量，關東甲信地方最多達3公分。積雪會對交通造成影響，民眾外出還要留意路面結凍、路滑的問題。 (中時電子報) #氣象 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 感恩節遇暴風雪 美飛機失事釀9死 12:072019/12/01 國際 入冬首降瑞雪！雪山369山莊瞬變銀白世界 10:282019/12/06 生活 苗栗》雪霸下雪了！369山莊變銀白世界 10:292019/12/06 生活 國際熱門新聞 彈劾定了！裴洛西保證川普上史冊 - 國際 驚！美軍若撤 韓總統智囊提議讓陸提供核保護 - 國際 美學者宣布「中美國」已死 開始冷戰2.0 - 國際 玄！女獸醫遭輪姦焚屍 印度四嫌重返現場遭擊斃 - 國際 美國又出手，反對世銀對中國大陸貸款 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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