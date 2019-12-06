香港民主派組織民間人權陣線將於周日(8日)在維多利亞公園舉行集會及遊行，已獲警方核發不反對通知書，核准遊行時間至晚上10時在遮打道行人專區結束。但香港警方強調，如過程中有暴力事件發生，警方會暫停、甚至終止集會遊行，希望市民諒解。

據《東網》報導，港島總區高級警司吳樂俊6日在記者會上表示，鑑於過去的遊行經常被激進示威者使用暴力騎劫，並大肆破壞，剝奪和平表達訴求的權利，警方呼籲示威者停止使用暴力，市民亦不要縱容、包庇及美化暴力。他強調，警方絕不容忍暴力，並會即時介入果斷執法。

吳樂俊說，警方十分尊重市民表達訴求及遊行集會權利，在確保公共安全秩序與其他人的權利下，讓遊行在和平安全的情況下進行。警方已獲本次活動主辦單位承諾，會派出200名糾察協助警方維持秩序，如沒有人破壞社會安寧及沒有暴力事件發生，警方不會腰斬遊行集會，亦不會使用催淚彈及橡膠子彈等武器。

被問到警員能否在周日遊行前在制服上掛上行動呼號，以作識別，讓市民投訴時可以追查，行動部高級警司汪威遜表示，會要求同事盡量做好，但指警員身上有好多保護裝備，要令呼號不要被遮蔽，相信需要時間。對於外間有評論指警員仍未掛好行動呼號，他表示，此說法對警察不公平，「你沒做過警察，不明白加件裝備有多麼困難，希望你對警隊有信心。」

(中時電子報)