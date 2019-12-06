由庹宗康主持的《旅行應援團之一起出發吧》，帶著動力火車尤秋興、顏志琳、民雄及ㄚ頭到苗栗旅行。一行人從三義車站、龍騰斷橋、製作藍染、品嘗素食料理、製作陶藝品、近百年老餅店，最後到苗栗知名的肉圓店作為結尾。吃飯時尤秋興說自己其實很常到苗栗的，這還是他第一次到南庄以外的地方，話還沒講完，愛吃麵線的庹宗康花不到1分鐘就吃光一大碗充滿油香的素麵線，讓動力火車頗為吃驚。

苗栗吃知名肉圓，吃素的尤秋興(右一)自備地瓜餅。左起庹宗康、詹子晴、民雄、顏志琳、尤秋興。(衛視中文台提供)

一行人來到工藝園區，親手體驗製作窯燒小豆碟，現場陶藝老師說要完成一件窯燒作品至少要花半個月。民雄聽了之後回憶說他跟動力火車都是排灣族，小時候三個人都是顧火長大的，因為以前的原住民為了生計，會去砍相思樹再丟進窯爐裡燒成木炭，途中要一直加火，整整要燒上三天三夜完全不能睡，所以常常會被族裡的老人家叫去顧火。

尤秋興(左起)、顏志琳親手做窯燒。(衛視中文台提供)

尤秋興笑說：「但也滿開心的，一直在唱三天三夜」，讓陶藝老師一聽開心的說：「那這批窯燒就找三位一起去幫忙」，嚇得尤秋興趕緊站起來說：「我明天有那個…」主持人庹宗康接話說：「沒有明天啦，你今天這個門都出不去了」讓全場笑翻。

尤秋興(左起)、顏志琳、民雄、庹宗康及詹子晴親手做窯燒。(衛視中文台提供)

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