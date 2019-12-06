五福旅遊澄清門市店長張燕萍獲表揚。圖：五福提供

受獎後與公司主管與同事開心合照。圖：五福提供

台灣連鎖暨加盟協會TCFA舉辦「2019全國商店優良店長表揚第25屆」，集結全國49間企業推舉優良店長參與表揚活動，五福旅遊以深耕門市周邊商圈的服務精神，推動門市人才管理及提昇服務品質，在全國24間門市推選出2名店長，在12月04日接受優良店長的表揚。

五福旅遊成立迄今逾30年，一直致力於提昇旅遊產業的價值，創造旅客豐富實境體驗為目的，旅遊業是創造旅客美好回憶，始終保持謙虛的態度，來面對每一位旅客的不同需求，滿足旅遊需求並提供高效率、細心、專業優質的服務給消費大眾。

五福旅遊受到推舉優良店長表揚的兩位北部及南部地區門市店長，透過分享自身在地社區經營的經驗，讓全國門市業務同仁獲得正面影響；板橋門市李慧琪店長，自102年進入五福旅遊，從基層業務開始做起，隔年即調任板橋門市服務，至今已成為獨當一面的店長，皆因慧琪在個人職能發展，在面對門市的管理、商圈經營、顧客深耕、危機處理、營運分析等精進自身店長職能。

而高雄澄清門市張燕萍店長，自100年起服務至今已逾8年，在南部地區更需要與周邊鄰里維持良好互動關係，除專業的業務管理以外，在顧客經營上受到旅客一致的讚賞，並積極參與公益活動，包括創世基金會、中華育幼機構兒童關懷協會等等公益團體。

五福旅遊會持續優化連鎖企業的服務品質及提高品牌忠誠度，只有透過人，才能傳遞服務溫度及熱情，讓台灣服務業大步前進。

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